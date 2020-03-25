Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi - Haberler

PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce köy yoluna tuzaklanan 30 kilogramlık el yapımı patlayıcı imha edildi.

25.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:30
PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi
Bitlis 'te PKK'lı teröristlerce köy yoluna tuzaklanan 30 kilogramlık el yapımı patlayıcı imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bunun üzerine bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla, 8 Mart'ta başlatılan 'Şehit Güvenlik Korucu Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu' kapsamında dün, köy yolunda toprağa gömülü teneke içerisinde kablo komutalı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş 30 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Patlayıcı, incelemelerin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edilmiştir."
Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Bitlis, PKK, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı
CHP’li vekil ’Endişeye sevk eden gelişmeler var’ deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi Haberler
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı Haberler
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı
Almanya’da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı Haberler
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

12:50: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde 3D yazıcıyla yüz siperliği üretimi başladı - Haber 12:50: Irak'ta yeni başbakan adayı Zurfi'nin zorlu görevi - Haber 12:49: Bakan Selçuk: Sağlık çalışanlarının koruyucu yüz siperi, BİLSEM'e giden gençlerden - Haber 12:48: Gaziosmanpaşa Adliyesi'nden firar eden şüpheli yakalandı - Haber 12:48: Şanlıurfa'da sahte dezenfektan operasyonu: 4 gözaltı - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber