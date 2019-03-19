PKK'lı Teröristlere Ait Bot Ele Geçirildi

ELAZIĞ'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK
mensuplarının eleman ve erzak taşımak amacıyla kullandıkları bot ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Karakoçan
ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonun düzenlendiği bölgede arama yapan güvenlik güçleri, toprağa gömülü halde PKK'lı teröristlerin eleman ve erzak taşımak amacıyla kullandıkları bot, can yeleği, bot motoru ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
- Elazığ
Elazığ, PKK, Güncel
Kaynak: DHA