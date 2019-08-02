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PKK'lı teröristleri tedavi eden 1'i doktor, 4 sağlıkçıya gözaltı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde hendek ve barikat eylemleri sırasında yaralanan PKK'lı teröristleri, çalıştıkları özel sağlık kuruluşunda tedavi ettikleri öne sürülen 1 doktor ve 3 erkek hemşire gözaltına alındı.

02.08.2019 14:01 PKK'lı teröristleri tedavi eden 1'i doktor, 4 sağlıkçıya gözaltı
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde hendek ve barikat eylemleri sırasında yaralanan PKK'lı teröristleri, çalıştıkları özel sağlık kuruluşunda tedavi ettikleri öne sürülen 1 doktor ve 3 erkek hemşire gözaltına alındı.
Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK ile bağlantılı olan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda özel sağlık kuruluşunda çalışan doktor N.S. ile erkek hemşirlereler Ş.E., A.K. ve A.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, 2015- 2016 yıllarında Cizre ilçesindeki hendek ve barikat eylemleri sırasında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda yaralanan PKK'lı teröristleri, çalıştıkları sağlık kuruluşunda tedavi ettikleri belirtildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.



Cizre, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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