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PKK'lı teröristleri tedavi eden doktor ile 3 hemşire tutuklandı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK'nın hendek ve barikat eylemleri sırasında yaralanan teröristleri, çalıştıkları özel sağlık kuruluşunda tedavi ettikleri belirlenen 1 doktor ve 3 erkek hemşire sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

05.08.2019 21:43 PKK'lı teröristleri tedavi eden doktor ile 3 hemşire tutuklandı
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK'nın hendek ve barikat eylemleri sırasında yaralanan teröristleri, çalıştıkları özel sağlık kuruluşunda tedavi ettikleri belirlenen 1 doktor ve 3 erkek hemşire sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK ile bağlantılı olan kişilerin yakalanmasına yönelik geçtiğimiz 2 Ağustos günü düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, doktor N.S. ile erkek hemşireler Ş.E., A.K. ve A.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yapılan incelemede, 2015-2016 tarihleri arasında terör örgütü PKK'nın düzenlediği hendek ve barikat eylemlerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda yaralanan teröristleri tedavi ettikleri belirlendi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen N.S., Ş.E., A.K. ve A.T., 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.



Cizre, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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