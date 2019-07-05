05.07.2019 10:27
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PKK'lı teröristlerin 3 sığınağı bulundu, girişinde EYP ele geçti

PKK

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 sığınak tespit edildi.

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklardan birinin girişinde basma kalıplı el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yayladere ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonun düzenlendiği bölgede arama yapan güvenlik güçleri teröristlerin kullandığı 3 sığınak tespit etti. Sığınaklarda yapılan aramalarda çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınakların birinin girişinde ise basma kalıplı el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı ve malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hele getirildi.


- Bingöl
Kaynak: DHA
Yayladere, Bingöl, PKK, Güncel

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