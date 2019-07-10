10.07.2019 14:08
Haberler» Güncel» Haber

PKK'lı teröristlerin katlettiği iki çobanın cenazesi toprağa verildi

PKK

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce katledilen iki çobanın cenazesi defnedildi.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce katledilen iki çobanın cenazesi defnedildi.
Geçitboyu köyünün Herbuş Yaylası'nda hayvan otlatırken teröristlerin kaçırdığı ve silahla öldürdüğü çobanlar Abdulhakim Demir (40) ve Vali Çevik'in (35) cenazeleri Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.
Evli ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Demir'in cenazesi Geçitliboyu köyündeki camide kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. 6 çocuk babası Çevik'in cenazesi ise Silopi ilçesinde defnedildi.
İki çobanın da güvenlik korucusu yakını oldukları öğrenildi.
Çobanları katleden teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan operasyon sürüyor.
Kaynak: AA
Şırnak Devlet Hastanesi, Çobanlar, Şırnak, PKK, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:20   CHP'li Özel, Nihal Olçok'u ziyaret etmeyi planlıyor
15:20   Öztrak'tan gündeme dair değerlendirmeler
15:20   Oltaya yakalanan balığı kurtardı, öperek uğurladı
15:19   Teneffüs süresi 15 dakikaya çıkarıldı, iftihar belgesi kaldırıldı
15:19   ZMO Süt Raporu: Türkiye'de kişi başına düşen süt tüketimi 41,5 kilo
15:19   Gıda üretim noktalarına sıkı denetim
15:19   ÇUDEF'in yeni yönetiminden Başkan Demirbaş'a ziyaret