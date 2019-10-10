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PKK'lı teröristlerin kazdığı tünel böyle görüntülendi

PKK'lı teröristlerin kazdığı tünel böyle görüntülendiMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı kentinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarının kazdığı tüneller görüldü.

10.10.2019 16:25
PKK'lı teröristlerin kazdığı tünel böyle görüntülendi
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı kentinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarının kazdığı tüneller görüldü.
Nusaybin ilçesi Kamışlı kentinde PKK'lı teröristlere ait 2 adet tünel görüntülendi. Tünellerin sınırın sıfır noktasında Nusaybin ve Kamışlı arasında bağlantı olduğu görüldü.
Öte yandan Kamışlı'dan Nusaybin ilçesinde son 1 saat içerisinde yaklaşık 20 adet havan topu atıldı. Havan topları, sınır duvarlarına düşerken, bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı.
PKK'lı teröristlerin kazdığı tünel böyle görüntülendi

Nusaybin, Mardin, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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