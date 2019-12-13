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PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 barınak ve sığınak imha edildi

Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 9 barınak ve sığınak imha edildi.

13.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:57PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 barınak ve sığınak imha edildi
Siirt'in ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 9 barınak ve sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Baykan ilçesi Tandır Dağı Kalemis bölgesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran" operasyonu başlatıldı.
Operasyon kapsamında yapılan arazi arama faaliyetinde, teröristlere ait bol miktarda gıda ve yaşamsal malzemeler ile örgütsel dokümanların bulunduğu 9 barınak ve sığınak tespit edildi.
Barınak ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Baykan, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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