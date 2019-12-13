Haberler » Güncel » PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 barınak ve sığınak imha edildi - Haber

PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 barınak ve sığınak imha edildi

Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 9 barınak ve sığınak imha edildi.

13.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:00
Siirt'in ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 9 barınak ve sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Baykan ilçesi Tandır Dağı Kalemis bölgesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla "KIRAN-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran" operasyonu başlatıldı.
Operasyon kapsamında yapılan arazi arama faaliyetinde, teröristlere ait bol miktarda gıda ve yaşamsal malzemeleri ile örgütsel dokümanların bulunduğu 9 barınak ve sığınak bulundu.
Barınak ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.
PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 barınak ve sığınak imha edildi

Baykan, PKK, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:39 Hatay, UNESCO "Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na katıldı - Haber
19:38 Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonun kasası devrildi - Haber
19:38 Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli - Haber
19:36 Malatya merkezli uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama - Haber
19:36 OKA, Çorum'da 9 milyon 332 bin liralık yatırımı destekleyecek - Haber
19:08 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Haber
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Haber
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Haber
17:43 Ödülü almak için Kıbrıs Rum Kesimi'ne giden dünya birincisi Türk öğrenci, sınırdan içeri alınmadı - Haber
13.12.2019 19:41:33