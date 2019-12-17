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PKK'lı teröristlerin patikaya tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Gölap Tepesi'nde, PKK'lı teröristlerin yaya yoluna tuzakladığı el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

17.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:58PKK'lı teröristlerin patikaya tuzakladığı patlayıcı imha edildi
'ın ilçesine bağlı Gölap Tepesi'nde, PKK'lı teröristlerin yaya yoluna tuzakladığı el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Sason ilçesi Gölap Tepesi bölgesine operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, teröristler tarafından vatandaşların kullandığı patikaya tuzaklanmış, 10 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı bulunduğu kaydedilen açıklamada, patlayıcının jandarma komutanlığı ekiplerince kontrollü şekilde yerinde imha edildiği bildirildi.
Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonların sürdüğü de kaydedildi.

Batman, Sason, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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