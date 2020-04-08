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PKK'lı teröristlerin saldırısı 21 çocuğu yetim bıraktı

PKK'lı teröristlerin Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki saldırısı 5 kişiyi hayattan koparırken, 21 çocuğu da yetim bıraktı.

08.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:28
PKK'lı teröristlerin saldırısı 21 çocuğu yetim bıraktı
PKK'lı teröristlerin Diyarbakır 'ın Kulp ilçesindeki saldırısı 5 kişiyi hayattan koparırken, 21 çocuğu da yetim bıraktı.
Kulp'un Güleç Mahallesi kırsalında saat 06.30 sıralarında odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan 5 kişinin Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz (50) olduğu belirlendi.
Şehitlerden Hazar'ın 4, Tanrıkulu'nun 5, Erboğa'nın 5, Yıldız'ın 5, Akdeniz'in 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Şehitlerin cenazesi Kulp Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından otopsi için ambulanslarla Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Güleç köyünde yaşayan Abdulaziz Teyfur yaptığı açıklamada, yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.
Evde bulunduğu sırada bir ses duyduğunu, bunun üzerine muhtarı aradığını ifade eden Teyfur, "O da bana olaydan bahsetti. Burada odun topluyorlardı. Gidip gelirken selamlaşıyorduk. Allah kimsenin hakkını bırakmasın." dedi.
Saldırının ardından olay yerinde jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.
Teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan operasyon devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Kulp, PKK, Güncel
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