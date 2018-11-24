PKK'lı Teröristlerin Şehit Ettiği Öğretmen Anıldı

Batman
'ın Sason
ilçesinde 1994'te şehit edilen öğretmen Erkan Özcan
görev yaptığı köy okulunda anıldı.
Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) Güneydoğu Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen tarafından şehit öğretmen Özcan'ın görev yaptığı Aydınlık İlkokulu'nda anma programı düzenlendi.
Anmada, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Çağlayan
, yaptığı konuşmada, ilçede öğretmenlerin büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını, gerekirse bu kutsal meslekte canlarını bile feda etmekten geri kalmadıklarını belirterek, şehit Özcan'ı rahmetle andıklarını söyledi.
Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Mutalip Çelik de ilçede terör örgütü PKK
ile mücadelede onlarca şehit verdiklerini belirterek, "Bizler hiç bir zaman şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Sason'da 71 şehidimiz var, bunlardan ikisi öğretmendir. Terör ve terör yandaşları kaybetmeye mahkumdur. Çünkü bu dava hak ve batıl davasıdır ve hak tarafı elbette galip gelecektir." dedi.
Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı Kemal Belge de elinde kalemden başka hiçbir şeyi bulunmayan, sadece memleketin güllerini yetiştirmek için çabalayan şehit öğretmenler için bir arada bulunduklarını kaydetti.
Öğretmen Erkan Özcan, 29 Mayıs 1994'te Sason-Batman yolunda yol kesen PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmişti.
24 Kasım 2018 Cumartesi 11:39