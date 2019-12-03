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PKK'lı teröristlerin telefon kullanması sözde örgüt yönetimi tarafından yasaklandı ve ilkel yönteme dönülmesine karar verildi

TSK'nın başarılı operasyonları sayesinde kopmalar ve kayıplar yaşayan PKK'nın sözde örgüt yönetimi, Türkiye'den sonra Irak ve Suriye'deki kadrolarına da telefon kullanımını yasakladı.

03.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:19

TSK'nın terörle mücadeleye yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sayesinde, bir taraftan terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey teröristleri etkisiz hale getirilirken, bir taraftan da örgütün lojistik kaynakları yerle bir ediliyor. Kayıpların ve örgüt içi kopmaların önüne geçemeyen sözde örgüt yönetimi, kadrolarına telefon kullanımını yasakladı.

ÇOK SAYIDA TELSİZ ELE GEÇİRİLDİ

Terörle mücadele kapsamında, son iki yılda terör örgütlerine yönelik operasyonlar kırsalda yüzde 150 oranında artarken, bu operasyonlarda örgüte ait çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Son iki yılda İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığınca kırsalda gerçekleştirilen operasyonlarda, 501'i el telsizi, 96'sı ülkeler arası görüşme kapasitesine sahip uzun menzilli cihazlar olmak üzere 597 telsiz ele geçirildi.

Ele geçirilen bu telsizler sayesinde örgüt içindeki iletişimin önceki yıllara göre yüzde 75-80 oranında azaldığı öğrenildi.

İLKEL YÖNTEME DÖNDÜLER

Güvenlik güçlerinin, harekat alanında sürdürdüğü kararlı mücadele karşısında yeni iletişim vasıtaları bulamayan terör örgütü, son çare olarak ilkel koşullarda haberleşme yöntemlerine başvuruyor.

İletişim kurmak için kurye göndermeye başlayan terör örgütünde bu yöntemin de işe yaramadığı ortaya çıktı.

TERÖRİSTLER TERK EDİLMİŞ HİSSEDİYOR

İletişim kopukluğuna bağlı kayıpların önüne geçemeyen sözde örgüt yönetimi, inisiyatifi kırsal kadrolara bıraktı.

Örgüt yönetiminin kırsal kadroyu kaderine terk etmesi, alt kademelerde terk edilmişlik, ideolojik bağlılıkta zafiyet ve örgütten kopmalara neden oldu. Bu durum da çözülme, kaçış ve teslim olmaları artırdı.

CEP TELEFONU KULLANIMI YASAK

Hızlı çözülme ve kopuşların önüne geçmeye çalışan sözde örgüt yönetimi, Türkiye'den sonra Suriye ve Irak'ta bulunan kadrolarına da cep telefonu kullanımını yasakladı.

Aileleriyle iletişim kurabilen teröristlerin örgütten kaçarak teslim olması, sözde lider kadroyu çözümsüzlük ve çaresizlik içinde bırakıyor.

HEDEF: TAMAMEN YOK ETMEK

Terör örgütünü her türlü kaynağından yoksun bırakarak ininde yok etme anlayışıyla terörle mücadeleye yurt içi ve yurt dışında başarıyla devam eden güvenlik güçleri, örgütün elinde kalan sınırlı sayıda telsizi de ele geçirerek iletişim ağlarını tamamen yok etmeyi hedefliyor.

PKK'lı teröristlerin telefon kullanması sözde örgüt yönetimi tarafından yasaklandı ve ilkel yönteme dönülmesine karar verildi

TSK, PKK, Güncel

Kaynak: AA


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