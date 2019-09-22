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PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 ölü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

22.09.2019 20:14PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 ölü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nusaybin'in kırsal Dağiçi Mahallesi'nde, Yusuf Kurt'un daha önce arazinin takibi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapan cihazıyla ilgilendiği sırada teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.
Ağır yaralanan Kurt, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kurt, müdaheleye rağmen kurtarılamadı.
Bölgede teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yusuf Kurt, Nusaybin, Mardin, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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