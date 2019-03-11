PKK'lı Yöneticiden Komünist Başkan Maçoğlu'na: Adaylıktan Çekilmemesi Kendisi İçin Doğru Olmaz

Bölücü terör örgütü PKK'nın eski yöneticilerinden Ali Haydar Kaytan, Dersim Demokratik Halk Dayanışması'nın (DDHD) Tunceli Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu tehdit etti. Kaytan, HDP adaylarını destekleme çağrısı yaparak "Güç birliği dışında hareket etmesi kendisi açısından doğru olmayacaktır" dedi.

Komünist Başkan olarak bilinen Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye Komünist Hareketi'nin (TKH) de yer aldığı DDHD Tunceli Belediye Başkan Adayı olmuştu. PKK'nın eski yöneticilerinden Ali Haydar Kaytan, Avrupa'da yayınlanan Yeni Özgür Politika gazetesindeki yazısında Fatih Mehmet Maçoğlu'nu hedef aldı.

PKK'nın Eski Yöneticilerinden Ali Haydar Kaytan

ANF'de de yer bulan yazısında, Maçoğlu'nun başkanlığı döneminde HDP'den destek aldığını öne süren Kaytan, şu ifadeleri kullandı:

"KENDİSİ AÇISINDA DOĞRU OLMAZ"

"Maçoğlu'nun şu anda göstermesi gereken en doğru tutum adaylıktan çekilip HDP adaylarını desteklemesidir. Dersim'de devrimci örgütlerin ve demokratik kurumların güç birliği yaptığı dönemde Maçoğlu'nun güç birliği dışında hareket etmesi kendisi açısından doğru olmayacaktır. Ben de devrimciyim, demokratım, HDP adayları çekilsin, beni desteklesin, demesi de doğru olmaz."

Fatih Mehmet Maçoğlu

"ÇEKİLMEMESİ DÜŞMANA YARAR"

"Tüm Türkiye ve Kürdistan genelinde AKP- MHP faşizmine karşı en etkin mücadele eden HDP'den bu beklenemez. Kendisi bir bireydir; bağlı bulunduğu bir siyasi hareket var olsa da, şu anda Kürdistan ve Türkiye genelinde AKP-MHP faşizmine karşı mücadelenin en ön saflarında HDP bulunmaktadır. Kaldı ki, HDP'nin birçok bileşeni vardır. Birçok devrimci, demokratik bileşenin üzerinde uzlaştığı kişiler aday gösterilmiştir. Bu durum karşısında Maçoğlu'nun çekilmemesi Dersim'de düşman tarafından yaratılmak istenen bölünmeye hizmet eder. Nitekim, devletle bağlantılı bazı çevreler bu bölünmeden yararlanmak istemektedir. Şu anda Dersim'in en fazla birliğe ihtiyaç olduğu bir süreçten geçmekteyiz. Bu açıdan Dersim'deki tüm devrimci demokratik güçlerin, kurumların ve şahsiyetlerin duyarlılık içinde olmaları önemlidir."