Haberler » Güncel » PKK'lılar, Almanya'da Türk kökenli bir kişiyi bıçakla ağır yaraladı

PKK'lılar, Almanya'da Türk kökenli bir kişiyi bıçakla ağır yaraladı

Almanya'nın Lüdenscheid kentinde Türk kökenli bir Alman vatandaşı, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarınca sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

16.10.2019 23:28PKK'lılar, Almanya'da Türk kökenli bir kişiyi bıçakla ağır yaraladı
Almanya'nın Lüdenscheid kentinde Türk kökenli bir Alman vatandaşı, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarınca sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.
Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için kentte yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının saldırısıyla yaralanan 50 yaşındaki kişinin hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındığı belirtildi.
Akşamüstü meydana gelen saldırının sebebinin henüz bilinmediği ifade edildi.
Polis, olayın çok yönlü soruşturulduğunu kaydetti.

Almanya, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:09 Uyuşturucu operasyonu
01:03 Adıyaman'da eve av tüfeği ile ateş açıldı
01:02 AFAD'ın deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
01:01 Hamburg Havalimanı uçuşlara tekrar açıldı
00:55 Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'brien ve beraberindeki heyeti kabul etti
00:53 Anadolu DMU Milli Tren Seti Uşak'ta test sürüşüne başladı
00:51 Cebinde açılan bıçakla bacağından yaralandı
17.10.2019 01:12:47