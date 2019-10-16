Haberler » Güncel » PKK'lılar, Almanya'da Türk kökenli bir kişiyi bıçakla ağır yaraladı - KÖLN

PKK'lılar, Almanya'da Türk kökenli bir kişiyi bıçakla ağır yaraladı - KÖLN

Almanya'nın Lüdenscheid kentinde Türk kökenli bir Alman vatandaşı, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarınca sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

16.10.2019 23:36
Almanya'nın Lüdenscheid kentinde Türk kökenli bir Alman vatandaşı, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarınca sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.
Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için kentte yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının saldırdığı 50 yaşındaki vatandaşın hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındığı belirtildi.
Akşamüstü meydana gelen saldırının sebebinin henüz bilinmediği ifade edildi.
Polis, olayın çok yönlü soruşturulduğunu kaydetti.
PKK'lılar, Almanya'da Türk kökenli bir kişiyi bıçakla ağır yaraladı - KÖLN

Almanya, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:06 Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Şırnak'ta
00:10 Beyaz Saray'da "gergin" Suriye toplantısı
00:10 Lastiği patlayan TIR yandı, yol ulaşıma kapandı
00:09 Ürdün'ü ziyaret eden Türk heyeti "bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri" görüştü
00:09 Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
00:06 Bacaya düşen kedi oda duvarı kırılarak kurtarıldı
00:05 - Kaza yapan umre otobüsü alev aldı: 30 ölü, 5 yaralı
17.10.2019 00:18:06