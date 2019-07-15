15.07.2019 11:15
Haberler» Güncel» Haber

PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 ölü, 2 yaralı

PKK

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi de yaralandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi de yaralandı. Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kerkür askeri üs bölgesinde, yol yapımı sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada, bölgede çalışan 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, helikopter ile Şırnak Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden biri, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, bölgede operasyon başlattı.
(Melih Yiğit/İHA)
Kaynak: İHA
Beytüşşebap, PKK, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:55   Türkiye'nin Musul Konsolosluğu yakında açılacak
12:54   15 Temmuz şehitleri Ankara'da anıldı
12:54   "Evsiz ve vatansız yaşanmaz"
12:53   S-400'lerin intikali devam ediyor - dokuzuncu uçağın inişi
12:53   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - ESKİŞEHİR
12:53   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
12:53   Erkek arkadaşıyla tartışan genç kız önce yardım istedi, sonra tepki gösterdi