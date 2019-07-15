15.07.2019 11:51
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PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandıŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi de yaralandı.

PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi de yaralandı.
Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kerkür askeri üs bölgesinde, yol yapımı sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada, bölgede çalışan 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, helikopter ile Şırnak Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden biri, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Güvenlik güçleri, bölgede operasyon başlattı. PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
Kaynak: İHA
İşçi, PKK, 3. Sayfa

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