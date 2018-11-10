PKK'lı Teröristlerin 10 Kasım Tören Alanına İHA'larla Yapmak İstediği Saldırı Son Anda Önlendi

Şırnak'ta, valilik bahçesinde düzenlenen 10 Kasım törenlerinin bitmesinin ardından tören alanına insansız hava aracı ile saldırı planlandı. PKK'lı teröristlerin hain planı farkedilip son anda önlendi.
10 AYRI ASKERİ BÖLGEYE DÜŞTÜ
Aynı anda kentteki 10 ayrı askeri bölgeye de insansız hava aracının düştüğü öğrenildi.
SON ANDA FARK EDİLDİ
Valilik binası ve askeri bölgelere saldırı hazırlığındaki bomba yüklü maket uçaklar, güvenlik güçleri tarafından farkedilerek etkisiz hale getirildi.
İHA'dan görüntüler;
Şırnak,10 Kasım
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:54