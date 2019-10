PKK'nın bitme noktasına gelmesi şehit ailelerini sevindirdi

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, terör örgütü PKK'nın ilk defa bu kadar bitirilmeye yakınlaştığını belirterek bu fırsatın kaçırılmamasını ve terör örgütünün kökünün kazılması gerektiğini söyledi. Ziya Sözen, devlet, hükümet, güvenlik güçleri, HDP önünde eylem yapan anneler, mağdurlar ve tüm halkın bu sorunun bitmesi için tek vücut olduğunu belirterek, yakalanan bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.



35 yıllık PKK terör örgütü ile yapılan mücadelede hiç bir zaman örgütün bitirilmesine bu kadar yaklaşılmadığını dile getiren Ziya Sözen, "Defalarca bu fırsatı yakalamamıza rağmen maalesef bazı dış etkenlerin desteği ve müdahalesi ile PKK tamamen bitirilmemiştir. Ama geldiğimiz noktada devletimizin ve hükümetimizin kararlılığı, güvenlik güçlerimizin birliği, beraberliği ve koordinasyon içinde çalışması, yerli ve milli silahların kullanılması ve olumlu etkisi, bölge halkının devletimize büyük desteği, evlatları dağa zorla götürülen ailelerin PKK'ya karşı duruşu ve direnci, alınan önlemler ve tedbirler sayesinde PKK'ya katılımların yok denecek duruma gelmesi, kayyum belediyelerin vatandaşa hizmet odaklı çalışması, bölgeye atanan bürokratların hakla kucaklaşması gibi daha sayabileceğimiz bir çok nedenden dolayı PKK ilk kez bitirilmeye bu kadar yakın bir duruma getirilmiştir. Bunda en büyük ve önemli nedenlerden birisi de PKK ile işbirliği içerisinde olan FETÖ'nün güvenlik birimlerimizden temizlenmesidir. Bir diğer önemli neden ise İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun dik duruşu, mücadelesi, azim ve kararlılığı, güvenlik güçlerimize verdiği moral ve motivasyon çok belirleyici olmaktadır. PKK'nın yok olma ile karşı karşıya geldiği bu günlerde, PKK'nın adeta can çekiştiği bu günlerde bütün Türkiye olarak, bütün siyasi kaygılardan uzak PKK'ya karşı omuz omuza vermeli, oluşturulan bu fırsatı kaçırmamalı ve PKK'yı bu kez tamamen bitirmeliyiz" dedi.



"Hata yapma lüksümüz yok"



Ziya Sözen, çok hassas ve kritik bir dönemden geçildiğini belirterek hata yapma lükslerinin olmadığını ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Sözen, "Bu hassas ve kritik süreçten geçerken herkesin dikkatli davranması gerekmektedir. Hata yapma lüksümüzün olmadığını bilerek eylem ve söylem birliği içerisinde olmalıyız. Bu konuda en büyük görev siyasilerimize düşmektedir. PKK'nın siyasi bürosu konumunda olan HDP dışında bütün siyasi partiler teröre karşı yürütülen bu mücadeleye şartsız bir şekilde destek vermelidir. Türkiye bu tarihi fırsatı kaçırmamalıdır. Bugün ülke olarak içinde bulunduğumuz ekonomik ve daha bir çok sorunun nedeni PKK terör örgütüne karşı yürüttüğümüz mücadelede yapılan harcamalardır. PKK'yı bitirdiğimizde ülke olarak başta ekonomik olmak üzere her alanda şaha kalkacağız. Biz güvenlik korucuları olarak PKK'nın bitirilmesi için gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında bize verilecek her türlü göreve hazırız. Canımız ve kanımız pahasına bu mücadelenin içerisinde yer aldık, yer almaya devam edeceğiz. Askerimiz ve polisimizle omuz omuza verip inşallah bu defa PKK'yı bölgemizin, bölge halkımızın ve ülkemizin kaderi olmaktan çıkaracağız. Bu tarihi bir fırsattır ve bu tarihi fırsatı asla kaçırmamalıyız. Ülke olarak ya kendi göbeğimizi kendimiz kesip bu fırsatı değerlendirip PKK'yı tamamen bitireceğiz, ya da bu fırsatı kaçırıp yıllarca terörle birlikte yaşamaya mecbur kalacağız.



Onun için, içinde bulunduğumuz bu günler birliğe beraberliğe kardeşliğe ve kenetlenmeye en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdir. Gün birlik günüdür, gün beraberlik günüdür, gün dayanışma günüdür, gün terör örgütlerine karşı topyekün mücadele etme günüdür. Allah bu kutlu yolda birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın. Bozmaya çalışanlara da fırsat vermesin" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA