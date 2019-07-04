PKK'nın borazanlığını yapan Washington Post'a Anadolu yayıncılarından sert tepki

ABD'de Washinston Post gazetesinin geçtiğimiz günlerde bebek katili PKK'nın elebaşı Cemil Bayık'ın yazısına yer vermesi üzerine Anadolu Yayıncılar Derneği harekete geçti. 320 yerel medya kuruluşu Washington Post'a tepki mektubu gönderecek.



Amerikan Washington Post gazetesinin skandal yazısına Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan'dan kınama geldi. Burhan, gazetenin PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın yazısına yer vermesi hakkında, "Batı medyasının zaman zaman Türkiye aleyhtarı yazılara yer vermesi Anadolu medyası tarafından tepkiyle karşılanmaktadır. Washington Post gazetesinin bugünkü nüshasında terör örgütü mensubu bir kişinin yazısını yayımlaması büyük bir skandaldır. 320 yerel medya kuruluşu Washington Post'a tepki mektubu gönderecek" dedi.



ABD ve Avrupa Birliğinin (AB) terör örgütleri listesinde olan ve başına ödül konulan bir teröriste sayfalarını açan Washington Post hakkında Burhan, "Açıkça terör propagandası yapmaktadır. Bunun basın ve ifade özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir. 320 yerel medya kuruluşu Washington Post'a teröre yardım ve yataklık nedeniyle tepki mektubu gönderecektir. Bizler terörün her türüne ve onun destekçilerine karşı tepkimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Bu skandal yaklaşım terörle mücadelede ikiyüzlü uygulamanın skandal bir örneğini daha ortaya çıkarmıştır. 320 yerel medya adına kınadığımızı belirtirken, tüm uluslararası toplumları teröre karşı ortak tavır almaya davet ediyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA