Haberler» Güncel» Haber

PKK'nın dağ kadrosundaki terörist tutuklandı

MERSİN'de, terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosunda yer aldığı ve eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Sait D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

19.07.2019 21:33 PKK
MERSİN'de, terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosunda yer aldığı ve eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Sait D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'nın deşifresine yönelik başlatılan çalışmalar sonucu, Türkiye'ye eylem amaçlı girdiği ve örgütün dağ kadrosunda yer aldığı öne sürülen Sait D., Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Sait D., bugün adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Demir, tutuklandı.


Kaynak: DHA
PKK, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:39   KKTC'de "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" törenleri
22:31   Jandarmadan "İnşallah bana çıkar" diyen Bedirhan'a bisiklet sürprizi
22:31   SEL SIRASINDA EV BÖYLE YIKILDI VE SÜRÜKLENDİ
22:29   DHA YURT - SEL SIRASINDA EV BÖYLE YIKILDI VE SÜRÜKLENDİ
22:25   Bakanlıktan "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü" açıklaması
22:13   İstanbul'da "Yeditepe Huzur-12" denetimleri yapıldı
22:13   İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz tankerini durdurması