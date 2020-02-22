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PKK'nın gençlik yapılanmasına 5 tutuklama

MERSİN'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22.02.2020 11:21 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:21PKK'nın gençlik yapılanmasına 5 tutuklama

MERSİN'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda örgüt adına toplantı yaptıkları, tutuklu ve hükümlü örgüt üyeleriyle mektuplaştıkları, faaliyetlerine legal süsü vermek amacıyla 'HDP Gençlik Meclisleri' ilanları bastırdıkları, açlık grevlerine destek verdikleri ve eylem hazırlığında oldukları saptanan R.D., F.S., M.Y.K., R.T., M.B., S.S., M.K., A.E., B.T., Ö.Ş., S.A., H.T. ve V.Ç., gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel kitap ve dijital malzeme ele geçirildi. 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden R.D., F.S., M.Y.K., S.S. ve M.K. tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol kapsamında yurt dışı yasağı getirilerek, serbest bırakıldı.



PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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