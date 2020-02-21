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PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

MERSİN'de, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

21.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:56PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

MERSİN'de, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda örgütsel toplantı yaptıkları, tutuklu ve hükümlü olan örgüt mensuplarına mektup gönderdikleri, örgüt mensuplarının ailelerine sahip çıktıkları, faaliyetlerine legal süsü vermek amacıyla, 'HDP Gençlik Meclisleri' ilanları bastırdıkları, açlık grevlerine destek verdikleri ve eylem hazırlığında oldukları saptanan R.D., F.S., M.Y.K., R.T., M.B., S.Ş., M.K., A.E., B.T.,  Ö.Ş., S.A., H.T. ve V.Ç., gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel kitap ve dijital malzeme ele geçirildi. 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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