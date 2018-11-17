PKK'nın Gençlik Yapılanmasına Operasyon: 4 Gözaltı

İstanbul
Emniyet Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içinde faaliyet gösteren kişilere yönelik 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aranan 8 şahıstan 4'ü yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içinde faaliyet gösteren şahısların eylem arayışı içerisinde oldukları, örgütsel toplantı ve görüşmeler yaptıkları tespit edildi. Şahısların yakalanmasına yönelik 17 Kasım'da İstanbul'un Kartal
, Ümraniye
, Sancaktepe
ilçeleri ile İzmir
ve Van
'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aranana 8 şahıstan 4'ü yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, çok sayıda örgütsel doküman ve şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildi. - İSTANBUL
İstanbul,PKK
17 Kasım 2018 Cumartesi 10:24