PKK'nın Gerçek Yüzü İtiraflarla Gün Yüzüne Çıktı: Militan İçin Kadınları Doğuma Zorluyorlar

Yurt içinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonlarla ağır darbeler alan terör örgütü PKK'ya katılım oranı neredeyse sıfırlanmak üzere. Operasyonlarda da büyük ölçüde öldürülen ya da yakalan teröristlerin ardından eksilen örgütün yeni militan bulmak için kadın teröristlere tecavüz ya da çarpık ilişkilerle çocuk doğurmaya zorladığı ortaya çıktı. Bu yolla doğan çocukları bir kampta büyütmeye başlayan örgütün iğrençliği kadın teröristlerin itirafı ile anlaşıldı.

MİLİTAN İÇİN KADINLAR DOĞUMA ZORLANIYOR

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla köşeye sıkışan ve aldığı ağır darbelerle gün geçtikçe zayıflayan PKK/KCK, dağa çıkanların azalması ve örgüt içerisinde çarpık ilişkilerin ortaya çıkmasıyla da militan temininde zorlanıyor.

ÇOCUKLAR İLE ANNELERİNİN TEMASI ZORLA SONLANDIRILIYOR

Eli kanlı örgüt, terörist sayısını artırmak için yine ahlaksızca kadınları kullanıyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; PKK/KCK'ya katılımların azalması nedeniyle kadın militanların doğuma zorlandıkları 20 Kasım'da güvenlik güçlerine teslim olan S.D. adlı teröristin ifadesiyle gün yüzüne çıktı. S.D, Ağrı İl Jandarma Komutanlığında verdiği ifadesinde "Hâlen Suriye bölgesinde faaliyet gösteren R. adlı kadın terörist bana, katılımların artırılması için örgüt mensupları arasında cinsel ilişki yoluyla yeni doğumlara zorlandıklarını ve doğumların Irak'ın Mahmur bölgesinde gerçekleştirildiğini anlattı. R. bana, kampta kendisi gibi 10-15 teröristin olduğunu, bu şekilde doğan çocuklar ile annelerinin temasının örgüt yönetimi tarafından sonlandırıldığını ve anne örgüt mensuplarının başka faaliyet alanlarına sevk edildiğini söyledi" dedi.