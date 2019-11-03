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PKK'nın hain planı deşifre oldu: Yaşlı ve engellileri kullanarak Türkiye'ye patlayıcı sokmayı planladılar

Irak'ın kuzeyinde Pençe Harekatı, Suriye'nin kuzeyinde de Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın kirli oyunu istihbarat birimleri tarafından deşifre edildi. Terör örgütünün, yaşlı ve engellileri kullanarak Türkiye'ye yasa dışı yollardan patlayıcı sokmayı planladığı belirlendi.

03.11.2019 16:11PKK'nın hain planı deşifre oldu: Yaşlı ve engellileri kullanarak Türkiye'ye patlayıcı sokmayı planladılar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve güveni sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'de, Pençe Harekatı ile de Irak'ın kuzeyinde ağır darbe yiyen eli kanlı terör örgütünün kaos planları istihbarat birimleri tarafından deşifre ediliyor.

TÜRKİYE'YE PATLAYICI SOKMAYI PLANLAMIŞLAR

Suriye'de taban kaybeden terör örgütünün yeni plan doğrultusunda; özellikle kadın, yaşlı ve engellileri kullanarak Türkiye'ye yasa dışı yollarla patlayıcı sokmayı planladığı belirlendi.

Alınan duyumlara göre teröristlerin örgüt üyesi bazı kişileri gönüllü, bazı kişileri ise ailelerini ölümle tehdit ederek patlayıcı naklinde görevlendirdiği belirlendi. Teröristlerin şampuan, parfüm ve meyve suyu kutuları ile yangın tüplerinin içerisine kamufle edilmiş şekilde patlayıcıları Türkiye'ye sokmayı planladığı saptandı.

KAOS ORTAMI OLUŞTURMAYI AMAÇLADILAR

Teröristlerin bu yolla sınırdan geçireceği patlayıcılar ile eylemler düzenleyerek hem kaybettiği tabana psikolojik olarak varlıklarını sürdürdükleri mesajı vermeyi, hem de yurt içerisinde kaos ortamı oluşturmayı amaçladığı tespit etti.

BİR PLANLARI DAHA DEŞİFRE OLDU

Daha önce de Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kimyasal silah kullandığı yalanını ortaya atan terör örgütü PKK'nın, yeni planı böylece bir kez daha deşifre edildi.


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