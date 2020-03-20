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PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi

PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı'nın fotoğrafları ANKARA - MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonuyla PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi.

20.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:27
PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı'nın fotoğrafları ANKARA - MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonuyla PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi. PKK’nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi
Etiketler : Güncel

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