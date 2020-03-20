Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi - Haberler

PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi

PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi MİT ve TSK'nın Kandil'de gerçekleştirdiği operasyonla PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi.

20.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:13
PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi
ANKARA - MİT ve TSK'nın Kandil'de gerçekleştirdiği operasyonla PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi. PKK’nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi
Etiketler : 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar (1)
UFUT:Ateşi bol olsun
Cevap Yaz 0 0

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Haberler 213 promil alkollü şahsın ehliyetine 3. kez el konuldu - Haberler Polonya ele geçirilen kaçak votkaları, Covid 19 salgınına karşı dezenfektan olarak kullanacak - Haberler Adıyaman'da lapa lapa kar yağdı - Haberler İletişim Başkanı Altun: "Hiçbir virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" - Haberler Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi - Haberler Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı - Haberler Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim - Haberler İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler
Loading