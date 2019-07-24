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PKK'nın Kandil'deki barınak ve sığınakları vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınaklar imha edildi.

24.07.2019 18:30 PKK'nın Kandil'deki barınak ve sığınakları vuruldu
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınaklar imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu.

Kandil Dağı, Irak, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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