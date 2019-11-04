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PKK'nın Metina alan sorumlusu etkisiz hale getirildi

Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Metina alan sorumlusu Tekoşer Zagros kod adlı Müsluh İke, TSK ve MİT'in Irak kuzeyindeki ortak operasyonla etkisiz hale getirildi.

04.11.2019 09:35
Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Metina alan sorumlusu Tekoşer Zagros kod adlı Müsluh İke, TSK ve MİT'in Irak kuzeyindeki ortak operasyonla etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, TSK ve MİT, Irak'ın kuzeyinde Metina bölgesine Ağustos ayında kritik bir hava operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda örgütün sözde Metina alan sorumlusu Tekoşer Zagros kod adlı Müsluh İke etkisiz hale getirildi. 1973 doğumlu Müsluh İke'nin 1990'lı yıllarda örgüte katıldığı, Şemdinli ve Çukurca'da gerçekleştirilen birçok eylemin azmettiricisi olduğu belirlendi. Hakurk alan sorumlusuyken Abbas kod adlı Duran Kalkan'dan eğitim aldıktan sonra 2019 yılı itibarıyla Metina alan sorumluluğuna getirilen Müsluh İke, kırmızı kategoride aranıyordu.
(İHA)
PKK'nın Metina alan sorumlusu etkisiz hale getirildi

Zagros, Metina, TSK, PKK, Güncel

Kaynak: İHA


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