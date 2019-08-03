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PKK'nın Norveç Sorumlusu'na Bursa'da ortak operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, PKK-KCK'nın Avrupa örgütsel organizasyonlarından sorumlu Norveç Temsilcisi M.S.'yi ortak operasyonla Bursa'da yakaladı.

03.08.2019 10:50 PKK'nın Norveç Sorumlusu'na Bursa'da ortak operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, PKK-KCK'nın Avrupa örgütsel organizasyonlarından sorumlu Norveç Temsilcisi M.S.'yi ortak operasyonla Bursa'da yakaladı. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen terör örgütü üyesi tutuklandı. PKK/KCK'nın Avrupa'daki faaliyetlerini organize eden ve takip edilen M.S.'nin Bursa'daki akrabalarını ziyarete geldiği belirlendi. Teknik ve fiziki takip yapılan M.S. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonla Bursa'da gözaltına alındı. Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki örgüt faaliyetlerini organize ettiği belirlenen M.S. sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
(Fatih Çapkın/İHA)

Norveç, Bursa, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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