PKK'nın Şehit Ettiği 2 Öğretmenin Kabirleri Ziyaret Edildi

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İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve beraberindeki öğrenciler, terör örgütü PKK
tarafından şehit edilen öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ile Fatih Tekin
'in mezarlarını ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından "İyi ki Varsın Öğretmenim" sloganıyla düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama ve anma etkinlikleri kapsamında, şehit öğretmenlerin kabirleri ziyaret edildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır ve beraberindeki öğrenciler, ilk olarak, görev yaptığı Batman
'ın Kozluk
ilçesinde, geçen yıl haziran ayında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Osmancık
'taki mezarını ziyaret etti. Büyük ve beraberindekiler, mezara karanfil bırakıp, dua etti.
Büyük ve beraberindekiler, daha sonra 25 Kasım 1993'de Diyarbakır
'ın Kulp
ilçesinde terör örgütünün saldırısında şehit edilen Fatih Tekin'in merkeze bağlı Elköy köyündeki mezarını ziyaret ederek, dua etti.
Büyük, yaptığı açıklamada, şehit öğretmenleri rahmet ve minnet ile andıklarını belirterek, "Bize emanet ettikleri ülkemizi biz de öğrencilerimize devredeceğiz. Onlar da şehit öğretmenlerimize layık olmak için çalışacaklar." dedi.
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:50