PKK'nın silah tedarikçisi yakalandı

Kaynak: İHA

PKK'nın silah tedarikçisi yakalandıKahramanmaraş'ta terör örgütü PKK'ya silah sağlayan bir kişi saklandığı baraj inşaatı santiyesinde gözaltına alındıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK'ya silah sağlayan bir kişi, çalıştığı baraj inşaatının şantiyesinde jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Alınan bilgiye göre, Çağlayancerit İlçe Jandarma ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya silah sağlama suçundan aranan M.S.A'nın Düzbağ Mahallesinde bulunan baraj inşaatında çalıştığını belirledi. Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla M.S.A,'yı şantiye alanında gözaltına aldı.M.S.A, karakolda yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.