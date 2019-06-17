17.06.2019 08:50
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PKK'nın sokak eylemcilerine şafak baskını

PKK

Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda sokak eylemleri düzenledikleri ileri sürülen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda sokak eylemleri düzenledikleri ileri sürülen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada terör örgütü PKK adına sokak eylemlerine karışan 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarı çıkarıldı. Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda gözaltına alınan zanlıların, polis ekiplerine molotofkokteyli, havai fişek, el yapımı patlayıcı (EYP) atma suçlarından arandığı öğrenildi. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
(İHA)
Kaynak: İHA
Adana, PKK, Güncel

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