Pkk'nın sokak eylemcilerine şafak vakti baskın

Adana
'da merkezli 4 ilde terör örgütü PKK
adına sokak eylerim düzenlediği öne sürülen aralarında kadınlarında 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonlar zanlılar gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
yürüttüğü soruşturmada terör örgütü PKK adına sokak eylemlerine karışan 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarı. Adana merkezli Niğde
, Mardin
ve Antalya
'da Terörle Mücadele Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Baskınlarda gözaltına alınan zanlıları, polis ekiplerine karşı molotof, havai fişek, el yapımı patlayıcı (EYP) atma suçlarından arandığı öğrenildi. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA