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PKK'nın sözde istihbarat sorumluları etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucunda Irak'ın kuzeyine düzenlenen Hava harekatın da etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin sözde İstihbarat sorumluları olduğunu açıkladı.

05.10.2019 17:08PKK'nın sözde istihbarat sorumluları etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucunda Irak'ın kuzeyine düzenlenen Hava harekatın da etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin sözde İstihbarat sorumluları olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Hava Kuvvetlerimize ait uçakların ve İHA'ların katıldığı operasyon ile Irak Kuzeyi Gara'da etkisiz hale getirilen 6 bölücü PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi" - ANKARA

Irak, TSK, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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