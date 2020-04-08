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PKK'nın sözde Zap sorumlusu, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlularından olan ve mavi kategoride aranan Zinar kod adlı Fadıl Ekinci, MİT tarafından Irak Zap alanında gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

08.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:42
PKK'nın sözde Zap sorumlusu, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlularından olan ve mavi kategoride aranan Zinar kod adlı Fadıl Ekinci , MİT tarafından Irak Zap alanında gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'ya 1999'da katılan Zinar kod adlı Fadıl Ekinci, Hakkari/Çukurca'da 2012-2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen yol kesme, adam kaçırma, haraç toplama, patlayıcı mayın yerleştirme gibi bir çok eylemin talimatını verdi. Terörist ayrıca son dönemde Türkiye'ye patlayıcı madde sokma ve güvenlik güçlerine karşı kullanılmak üzere füze temin etmeye çalıştı.
Operasyonun ayrıntılarına göre, terörist Ekinci'nin eşcinsel eğilimlerinin bulunduğu ve PKK yöneticilerinden Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay'ın kardeşi ile sık sık buluştuğu belirlendi.
Bunun üzerine MİT'in sahadaki yerel unsurları fırın işleten Atalay'ın kardeşini sıkı takibe aldı. Birkaç hafta içinde alışkanlıkları tespit edilen Zinar kod adlı Fadıl Ekinci, uygun bir zamanda düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Öte yandan, son dönemde örgütün gerçek yüzünü görüp kaçan PKK mensuplarının ifadelerini inceleyen güvenlik analistleri, örgütte eşcinselliğin giderek artış gösterdiğini, orta seviyedeki PKK'lı yöneticilerin tecavüz şikayetlerini örtbas etmelerinin kaçışları artırdığına dikkati çekti.
Uzmanlar, terörist Fadıl Ekinci'nin, kardeşiyle yaşadığı eşcinsel ilişkiyi bilmesine karşın rapor etmeyen PKK mensubu Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay'ın davranışını, PKK'daki eşcinsel vakaların örtbas edilmesine örnek olarak gösterdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zap bölgesi, Ekinci, PKK, Güncel
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