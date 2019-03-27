27 Mart 2019, 11:00
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PKK'nın Tepe Kadrosuna Ağır Darbe

-Operasyon görüntüleri MİT ve TSK ortak operasyonunda PKK elebaşı Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil'e yapılan hava harekatıyla vuruldu.

-Operasyon görüntüleri MİT ve TSK ortak operasyonunda PKK elebaşı Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil'e yapılan hava harekatıyla vuruldu. Rıza Altun, TSK, PKK, Güncel
Kaynak: AA