PKK'nın Tepe Kadrosuna Ağır Darbe

-Operasyon görüntüleri MİT ve <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/tsk/' title='TSK'>TSK</a> ortak operasyonunda <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/pkk/' title='PKK'>PKK</a> elebaşı Bayık'ın en yakın adamlarından <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/riza-altun/' title='Rıza Altun'>Rıza Altun</a> ve beraberindekiler, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kandil/' title='Kandil'>Kandil</a>'e yapılan hava harekatıyla vuruldu.