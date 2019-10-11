PKK'nın "Türkiye sivilleri vuruyor" yalanı kendi yayınladıkları videoda ortaya çıktı

Barış Pınarı Harekatı başlamasının ardından PKK'nın ortaya attığı "Türkiye sivilleri vuruyor" yalanı, PKK'lı televizyon kanalının yayınladığı video ile ortaya çıktı.

SAHTE VE KURGULANMIŞ OLDUĞU ANLAŞILMIŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'ye karşı operasyon başlattı. TSK'nın operasyona başlaması ile, başta PKK'ya yakın birçok sosyal medya hesabından "sivillerin vurulduğuna" dair iddiaların yer aldığı görseller paylaşıldı. Daha sonra terör örgütü PKK'ya yakın hesapların paylaştığı görüntüler arasında; sahte, kurgulanmış veya eski fotoğrafların olduğu ortaya çıktı.

AĞIR SİLAHLI SİVİL TERÖRİSTLER DİKKAT ÇEKTİ

Ancak PKK/PYD'nin yayın organı olan televizyon kanalının sosyal medyada paylaştığı bir görüntü büyük dikkat çekti. Sivil giyimli silahlı kadın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşı konuşurken, arkasında sivil kıyafetli, ellerinde uzun namlulu silah tutan PKK'lılar ve YPG'liler video yansıdı. Bu durum, PKK/PYD'lilerin sivil alanlara karışarak çatışmayı sürdüreceğinin de göstergesi olarak yorumlandı.