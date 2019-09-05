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PKK'nın yaralayarak alıkoyduğu kişi Peşmerge çıktı

Terör örgütü PKK tarafından Irak'ın Duhok kentinde ateş edilerek yaralandıktan sonra alıkonulan kişinin Peşmerge mensubu olduğu ortaya çıktı.

05.09.2019 17:28 PKK'nın yaralayarak alıkoyduğu kişi Peşmerge çıktı
Terör örgütü PKK tarafından Irak'ın Duhok kentinde ateş edilerek yaralandıktan sonra alıkonulan kişinin Peşmerge mensubu olduğu ortaya çıktı.
PKK teröristlerince vurularak yaralanan ve ardından alıkonulan sivil kıyafetli kişinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Özel Kuvvetler Komutanlığı (Zerevani) Peşmergesi, Şevket Ali (38) olduğu belirlendi.
Teröristler tarafından alıkonulan kişinin kardeşi Şükrü Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü PKK militanları tarafından kardeşime saldırıldıktan sonra gözleri bağlanarak kaçırıldı. Şu ana kadar akıbetini bilmiyoruz." dedi.
PKK'nın tehditleri nedeniyle 3 gündür kardeşinin kaçırılması olayını duyuramadıklarını söyleyen Ali, kardeşinin kurtarılması için yetkililere çağrıda bulundu.
Şeladize Polis Müdürü Aşki Muhammed de Ali'nin ilçe sınırlarında PKK tarafından kaçırıldığını doğruladı.
Alıkonulan kişinin yakınlarının henüz şikayette bulunmadığını belirten Muhammed ancak polis tarafından soruşturma yapılacağını kaydetti.

Duhok, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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