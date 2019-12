"PKK, oyun aracılığıyla uyuşturucu bağımlısı yapabiliyor"

Eskişehir Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı , FETÖ'nun çocuklara sosyal medyada oyunlar aracılığıyla musallat olduğunu ve bunlara dikkat edilmesi gerektiğini ve bunun yanında PKK'nın da, oyun aracılığıyla çocukları uyuşturucu bağımlısı yaptığını söyledi.Safranbolu Kaymakamlığı ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (SODİGEM) tarafından Safranbolu Şehit Murat Akdemir Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda "Farklı Yönleri ile Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar" paneli düzenlendi.Panelin açılışında konuşan Rektör Çomaklı, fiziksel dünyadan, sanal bir dünyaya geçiş yapılmak üzere olunduğunu, trenin istasyonda beklediğini, trene binilmediği takdirde 20-30 yıl daha dünyayı dizayn edenlerin peşinden gitmek ve onların dizaynının içerisinde yaşamak zorunda kalınacağını belirtti.Telefonun enerjisi olduğu müddetçe hiçbir şeye "hayır" demediğini ve çok tehlikeli bir arkadaş olduğunu ifade eden Çomaklı, "Bunun dili, alışverişi, aşkı, muhabbeti, merhabası her şeyi farklı. Bununla arkadaşlık yaptığınız andan itibaren fiziksel dünyada çok fazla kimseye ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu farklı bir dünyaya indiğinizi gösteriyor. 10 yıl sonra şu anda konuştuğunuz dil, geçerli olmayacak. O dünyanın dilini çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. O dünyanın ticaret, para, sosyal medya, iletişim dilini çok iyi öğrenmemiz gerekir" dedi.Kendisini dinleyen çocuklara seslenen Çomaklı, "Sizi yönlendirmelere izin vermeyecek, kimselerin mezesi olmayacak, kimsenin fantezisi olmayacak şekilde bu dünyaya bilinçli girmeniz gerekiyor. Algıya değil de olguya yönelecek, onları anlayacak kapasitede olmanız gerekiyor" diye konuştu."Biz yaş itibariyle geçiciyiz şu anda"Gençlerin dijital dünyanın avantajlarını çok iyi bilmeleri gerektiğini vurgulayan Çomaklı, şunları kaydetti: "Şu anda ağlayan bir çocuğun önüne anne çaresiz bir şekilde telefonunu bırakıyor. Eskiden emzik veriyorlardı ağzına. Şimdi yanına telefonunu koyup hemen bir çizgi film açıyor ya da çocuğun istediği bir oyunu açıyor ve öyle susturuyor. Yani fiziksel dünyadan gittikçe uzaklaşılıyor. İşte bu dünyanın avantaj ve dezavantajlarını 3-4 yaşında yaşamaya başlıyoruz. Biz yaş itibariyle geçiciyiz şu anda. Bu dijital dünyanın göçmeniyiz. Fakat sizler yerlisi olarak bu dünyanın avantajlarını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Burada hocalarımıza da velilerimize de çok iş düşüyor. Çünkü bu dünyanın yerini bilmeden bu dünya ile mücadele edemezsiniz. Telefonu kaldır, kapat, yasaklıyorum, bunlarla da mücadele edilmiyor. Böyle bir mücadelede yok. Yasaklamayla da bu mücadeleyi gerçekleştiremiyorsunuz. Bu sadece gençlerde değil, memurlarda da var. Mesai kavramını ortadan kaldıran, veya iş yaparken telefonu istemsizce, Amerika Psikoloji Derneği buna bir hastalık ismi koydu, tıbbi bir hastalık olarak bunu görüyor.""PKK, oyun aracılığıyla uyuşturucu bağımlısı yapabiliyor"Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ait olan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine geçen konferansı verildiği "Şehit Murat Akdemir Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi"nin çok anlamlı olduğunu olduğunu kaydeden Çomaklı, "Siz oyunlarınız üzerinden bu dünyaya dalış yaptığınız için doğrudan sizi daha çok etkiliyor. Sizi kimin kontrol ettiğini bilmiyorsunuz. Mesela 'Fethullahçı Terör Örgütü' denilen bir terör örgütü var değil mi? Şu anda bu okulu kendi örgütlenmeleri için üretmelerine rağmen yine millete dönüş yapan bir süreçteyiz. O manada da bu okul çok anlam içeriyor bizim için. Sosyal medyada oyunlar aracılığıyla musallat oluyorlar şu anda çocuklara. Bunlara dikkat etmeniz gerek. PKK, oyun aracılığıyla uyuşturucu bağımlısı yapabiliyor. 'Şunu şuradan al, şunu kullansan' Çok basit geliyor ama oyunda siz fark etmeden bunlar sizi dahil edebiliyor" değerlendirmesinde bulundu.SODİGEM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin "Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar" konulu sunumunda, dijital oyunların iyi veya kötü şeyler yaptığı yönündeki araştırmaların sınırlı düzeyde olduğunu, ancak dijital oyunların her ne yapıyorsa 10 yıl sonra bundan daha fazlasını yapacağını kaydetti.Oyunların bıraktığı etkinin her geçen gün arttığını anlatan Şahin, şu ifadelere yer verdi:"Oyun oynamak güzel yararlı olabilir ama dikkat edilmesi lazım. Biz, 'Çocuklarımız nasıl oyun geliştirmeye başlar', 'neden oyun geliştirmiyoruz' bunları nede tartışmıyoruz? Bahsettiğimiz oyunları yazanlar daha 10 sene önce buralarda oturan arkadaşlar. Çocuklarımızın, genç arkadaşlarımızın bilinçlenmesi lazım, dijital oyun geliştirmek için öyle laboratuvarlara, karmaşık araçlara, gereçlere ihtiyaç yok artık. Çok basit süreçlerle dijital oyun geliştirme sürecine adım atılabilir, bu süreç birçok alamda yarar sağlar. Bir insanın dijital oyun süreçleriyle ilgilenmesi onu sadece yazılımcı yapmaz. Üst düzey düşünsel becerileri kazanmasını sağlamaktır."Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adile Aşkım Kurt da "Tehlikeli Dijital Oyunlar" konulu sunum yaptı. Kurt, sunumda şu bilgilere yer verdi: "'Kimler oynuyor' dediğimizde genelde aile ilişkileri kopuk, okulla ilişkisi problemli ya da arkadaş ilişkisi olmayan, içine kapanık, çekingen bireylerin bu tür oyunları oynadığını görüyoruz. Neden oynadığına baktığımızda ise; onanma ihtiyacı, sosyalleşme ve rekabet ihtiyacı. İçinde var olduğu olumsuz duygulardan uzaklaşma isteği, yaşıtları ile iletişim kuramama yalnızlık ve düşük benlik saygısı öne çıkıyor. Öğretmenler ve ebeveynlerin çocukları oynarken, bu oyunları seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiğine baktığımızda bir takım ölçütleri içeren doğru oyun seçimlerine yönelik çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi Avrupa Oyun Bilgi Sistemi, diğeri eğlence yazılımları değerlendirme kurulumunun çalışmaları."Panelde son olarak Doç. Dr. Baki Duy "Dijital Oyunlar, Sosyal Medya ve Çocuk/Ergen Psikolojisi" konusunda sunum yaptı.Panelin ardından Karabük Valisi Fuat Gürel ve Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Rektör Prof. Dr. Çomaklı, SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan ile panelistlere hediye takdim etti.