PKK Propagandası ve Atatürk'e Hakarete 3 Yıl 5 Ay Hapis

30 Kasım 2018 Cuma 10:26



30 Kasım 2018 Cuma 10:26

ERZURUM'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yapıp, Mustafa Kemal Atatürk 'e hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanan B.E., 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda sosyal medya üzerinden B.E.'nin Facebook hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Başlatılan soruşturmada B.E.'nin 8 Mayıs 2017'de, bir haber sitesinin Facebook hesabında 'Terör örgütü PKK'ya son yılların en büyük darbesi' başlıklı paylaşımının altına yorum yazdığı belirlendi. Yine başka bir haber sitesinin altına benzer sözler ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren ifadeler yazana B.E., hakkında dava açıldı.2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün hakim karşısına çıkan B.E., suçlamaları kabul etmedi. Paylaşımları kendisinin yapmadığını ileri süren B.E., beraatını istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin inşaat firmalarına taşeronluk yaptığını, bu şirketlerin ise milliyetçi muhafazakar kesimden olduğunu, bu nedenle böyle paylaşımlar yapan biriyle çalışmayacaklarını bildirdi. Müvekkilinin şantiye ortamında olması nedeniyle B.E.'nin telefonunu alan başkaları tarafından yapılabileceğini söyleyen avukatı, "Erzurum'un milliyetçi, muhafazakar bir yapısı var. Müvekkilimin çalıştığı firmalar bu kesimden. Bunlardan biri cezaevi kurumlarını yapan bir şirket. Böyle bir düşünceye sahip olsa müvekkilimle çalışmazlar. Cep telefonu sürekli ortada birisi alıp, yorum yapmış olabilir. Facebook'un parmak izi yok. Bu nedenle paylaşımların kim tarafından yapıldığı tespit edilemiyor" dedi.Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaada, B.E.'nin tüm kullanıcıların erişimine açık olan Facebook sosyal medya hesabı üzerinden farklı tarihlerde PKK/KCK terör örgütünün tehdit ve şiddet eylemlerini meşru gösterir tarzda paylaşımlarda bulunduğu, Atatürk'e yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği bildirdi. Cumhuriyet savcısı, B.E.'nin terör örgütü propagandası yapmak ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan B.E., "Paylaşımları kesinlikle ben yapmadım. Sizden adalet bekliyorum" dedi.Mahkeme heyeti, B.E.'yi zincirleme şekilde silahlı terör örgütünün propagandasını yapmaktan, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, B.E.'yi Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan da alt sınırdan uzaklaşarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahküm etti. Sanığın sabıkasız oluşu ve duruşmadaki tutumunu dikkate alan heyet, iki suçtan da hükmün açıklanmasını geri bıraktı. - Erzurum