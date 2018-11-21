21 Kasım 2018, 19:21
»»

PKK Propagandası Yaptıkları Öne Sürülen İşçiler Serbest Kaldı

PKK propagandası yaptıkları öne sürülen işçiler serbest kaldıKIRŞEHİR - Kırşehir'in Kaman ilçesinde çalışan ve PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla bir gurup genç dayak atılan işçiler serbest kaldı.

PKK propagandası yaptıkları öne sürülen işçiler serbest kaldı

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Kaman ilçesinde çalışan ve PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla bir gurup genç dayak atılan işçiler serbest kaldı.
Kırşehir'e Diyarbakırdan geldikleri iddia edilen inşat işçileri B.Ö., R.Ö., ve S.Ö., ilçe Emniyetinde alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Sabah saatlerinde adli mercilere sevk edilen işçiler, ifadelerinin ardından adli merciler tarafından serbest bırakıldı. B.Ö., R.Ö. ve S.Ö. gezmek için çalıştıkları yerden Kaman ilçesine gelmiş ve iddiaya göre, ilçe meydanında sözde Kürdistan yazılı bayrak olan tişört giyen gençlerle ilçede karşılaştıkları bir gurup genç arasında arbede yaşanmıştı. PKK,Kırşehir,Kaman,İşçi
21 Kasım 2018 Çarşamba 19:21



YORUMLAR