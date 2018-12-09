PKK
propagandasına 10 tutuklama
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 10 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı
soruşturma dosyası kapsamında, İl emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele
Şube ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasını yapan şahısların adreslerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2'si PKK/YPG üyesi, 12 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
PKK,Şanlıurfa
09 Aralık 2018 Pazar 15:19