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PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından son 24 saatte saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı.

11.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:20PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından son 24 saatte saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerce son 24 saatte havan, bombalı araç ve toplan 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiğini bildirirken TSK tarafından Barış Koridorunun tesisine yönelik mutabakatlara tam uyulduğunun altı çizildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi."
(Mehmet Kalay/ İHA)

Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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