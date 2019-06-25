25.06.2019 20:32
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PKK/PYD'li teröristler buğday tarlasını yakıp, halay çekti

PKK/PYD

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristlerin sivillere ait ekili buğday tarlasını ateşe vererek halay çektiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye 'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristlerin sivillere ait ekili buğday tarlasını ateşe vererek halay çektiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Rasulayn ilçe kırsalında PKK/PYD'li teröristler sivillere ait buğday ekili tarlayı ateşe verdi. Tarlayı yaktıktan sonra önünde kol kola girerek halay çeken teröristler cep telefonları ile çektikleri görüntüleri ise sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin izlediği görüntüler tepki topladı. Tarlası yakılan çiftçiler ise teröristlerin bölgeden ayrılmasının ardından yangını kendi çabaları ile söndürmeye çalıştı.


- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
Ceylanpınar , PKK , Güncel

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