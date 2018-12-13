Pkk/pyd'nin Rasulayn'da Kazdığı Tüneller Çöktü

13 Aralık 2018 Perşembe 15:21



13 Aralık 2018 Perşembe 15:21

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, PKK/PYD'li teröristlerin Türkiye'nin olası operasyonuna karşı kullanmak için kazdıkları tüneller, yağmur nedeniyle çöktü. Enkaz altında kalan bir grup teröristin öldüğü belirtildi.Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyon yapılacağı açıklamalarının ardından bölgede bulunan teröristler, siper olarak kullanmak için tünel kazmaya başladı. Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Rasulayn merkezdeki Harabat Mahallesi'nde ve Asfar Neccar bölgesinde kazı çalışması yapılan 2 tünel, aşırı yağış nedeniyle çöktü. Göçük altında kalan bir grup PKK/PYD'li teröristin öldüğü öne sürüldü. Meydana gelen göçükler sonucu bölgedeki bazı evlerin bahçelerinde ve yollarda çukurlar oluştu.Görüntü Dökümü--------------------------------Kazılar sonucu çöken evÇökmenin yaşandığı alanda toplanan insanlarSilahlı teröristlerRasulayn'de çökmelerin yaşandığı çeşitli bölgelerÇökmelerden dolayı çatlakların olduğu evlerGenel ve detay görüntüler( Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 731 MB