13 Aralık 2018, 15:21
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Pkk/pyd'nin Rasulayn'da Kazdığı Tüneller Çöktü

Pkk/pyd

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, PKK/PYD'li teröristlerin Türkiye'nin olası operasyonuna karşı kullanmak için kazdıkları tüneller, yağmur nedeniyle çöktü.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, PKK/PYD'li teröristlerin Türkiye'nin olası operasyonuna karşı kullanmak için kazdıkları tüneller, yağmur nedeniyle çöktü. Enkaz altında kalan bir grup teröristin öldüğü belirtildi.

Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyon yapılacağı açıklamalarının ardından bölgede bulunan teröristler, siper olarak kullanmak için tünel kazmaya başladı. Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Rasulayn merkezdeki Harabat Mahallesi'nde ve Asfar Neccar bölgesinde kazı çalışması yapılan 2 tünel, aşırı yağış nedeniyle çöktü. Göçük altında kalan bir grup PKK/PYD'li teröristin öldüğü öne sürüldü. Meydana gelen göçükler sonucu bölgedeki bazı evlerin bahçelerinde ve yollarda çukurlar oluştu.

Görüntü Dökümü

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Kazılar sonucu çöken ev

Çökmenin yaşandığı alanda toplanan insanlar

Silahlı teröristler

Rasulayn'de çökmelerin yaşandığı çeşitli bölgeler

Çökmelerden dolayı çatlakların olduğu evler

Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 731 MB Suriye,Ceylanpınar,Şanlıurfa,PKK
13 Aralık 2018 Perşembe 15:21