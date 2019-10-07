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- PKK/PYD terör örgütü kontrol noktalarından çekildi

- PKK/PYD terör örgütü kontrol noktalarından çekildiRASULAYN - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırında bulunan terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Rasulayn kentinde ABD askerlerinin çekilmesi nedeniyle PKK/YPG kontrol noktalarını terk etti.

07.10.2019 22:11
- PKK/PYD terör örgütü kontrol noktalarından çekildi
RASULAYN - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırında bulunan terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Rasulayn kentinde ABD askerlerinin çekilmesi nedeniyle PKK/YPG kontrol noktalarını terk etti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ardından ABD'li güçlerin Suriye'den çekilmeye başladıklarını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Doğusu'na yapılacak operasyon için emir bekliyor. PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn'da daha önce giriş çıkışlar PKK/YPG tarafından kontrol altında tutulurken örgüt üyesi teröristlerin kontrol noktalarını başlattıkları gözlemlendi.
- PKK/PYD terör örgütü kontrol noktalarından çekildi

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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